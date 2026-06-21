Morelia, Michoacán, 21 de junio de 2026.- El talento y la voz de Yuri conquistaron al público michoacano en una noche memorable que reunió a miles de personas en el Palacio del Arte para disfrutar de su esperado concierto dentro del Jalo Futbolero.

Como parte de su Icónica Tour, la cantante veracruzana ofreció un espectáculo cargado de emociones, recuerdos y grandes éxitos que lograron reunir a distintas generaciones en una misma celebración. La velada comenzó con fuerza desde los primeros acordes de “Sola”, tema con el que Yuri encendió el escenario para después continuar con una cadena de éxitos que marcaron distintas etapas de su trayectoria, como “Este amor no se toca”, “El espejo”, “Detrás de mi ventana”, “Así no te amará jamás” y “Maldita primavera”, entre otras piezas musicales que provocaron la ovación de las y los asistentes.

El concierto incluyó momentos especiales con temas de su más reciente producción discográfica, Señora, un homenaje a las grandes intérpretes de la música en español. Entre los temas destacaron “Sin él”, popularizada por Marisela, y “Señora”, de Rocío Jurado. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando interpretó “Como tu mujer”, de Rocío Dúrcal. Para esta última canción apareció en el escenario portando una réplica exacta del icónico vestido utilizado por la cantante española, una pieza confeccionada por el reconocido diseñador michoacano Mitzy.

Yuri también dedicó unas palabras de cariño y reconocimiento al compositor michoacano de “Como tu mujer”, Marco Antonio Solís. La artista invitó al público a enviarle un mensaje mediante un video para recordarle el enorme cariño y admiración que Michoacán siente por uno de los máximos exponentes de la música mexicana.

El espectáculo sorprendió por su producción, integrada por 15 cambios de vestuario y una cuidada escenografía, así como por la energía que ha caracterizado a la cantante en los recintos más importantes del país, como el Auditorio Nacional. Antes de la presentación estelar, los artistas michoacanos Fehr Rivas, Israel Zarzosa y Favio Santillán compartieron con el público su propuesta musical “3 Almas” y recibieron una cálida respuesta de los asistentes.

Antes de despedirse de Michoacán, Yuri sorprendió con un “medley” de éxitos de los años noventa que incluyó temas como “Si no supiste amar”, de Luis Miguel, y “Tú y yo somos uno mismo”, de Timbiriche. Al finalizar, descendió del escenario para agradecer personalmente el cariño del público, saludar a los asistentes y tomarse fotografías que sellaron una noche inolvidable. Finalmente, el secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, recordó que la fiesta musical del Jalo Futbolero continuará el lunes 22 de junio con la presentación de Jesse & Joy, programada a las 20:00 horas en el Palacio del Arte.