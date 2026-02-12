El día de hoy, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo una reunión de trabajo con el Embajador de la India en México, Pankaj Sharma, para revisar y fortalecer la agenda estratégica entre México y la India. En el encuentro se dieron amplios seguimientos a las negociaciones comerciales bilaterales, con miras a explorar ampliar las oportunidades de un mayor intercambio comercial que beneficie a ambos países.

Asimismo, se abordaron mecanismos para impulsar la atracción de inversión tecnológica y estrategias conjuntas que logren consolidar relaciones comerciales más dinámicas y sostenibles.

Durante la sesión de trabajo, se coincidió en la importancia de la inclusión de mayores inversiones de India en México para fortalecimiento del Plan México, así como el impulso a las empresas multinacionales mexicanas que tienen inversiones en India, además de seguir apostando por la cooperación en ámbitos de ciencia y tecnología, y sectores prioritarios como el farmacéutico, el tecnológico y la digitalización, reconociendo el potencial de complementariedad entre las economías mexicana e india.

El secretario Marcelo Ebrard destacó el papel del Ministro de Comercio e industria de la India, Piyush Goyal, como interlocutor estratégico en las charlas de alto nivel entre los dos países y agradeció la extraordinaria labor y cercanía del Embajador Pankaj Sharma, cuya gestión ha sido fundamental para acercar a los gobiernos de México y la India, consolidando un diálogo franco y constructivo en beneficio bilateral.

Como resultado de la reunión, se acordó programar una llamada de trabajo entre el secretario Marcelo Ebrard y el ministro Goyal en las próximas semanas, así como fijar una reunión presencial que se llevará a cabo más adelante este año para continuar avanzando en los temas priorizados.

A la reunión asistieron Deborah Alcocer, titular de la unidad de Negociaciones Comerciales; María Araceli De Haas Matamoros, directora general en las Oficinas del Secretario; Gerardo Jiménez, secretario de Acuerdos y Emiliano Alfaro e Isabel Parera de la Secretaria técnica de la Secretaría de Economía.