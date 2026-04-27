Morelia, Michoacán, 27 de abril de 2026. En un comparativo con la estadística del año 2025, en los primeros meses de 2026, el sistema de justicia penal oral del Poder Judicial de Michoacán presenta incrementos en diversos indicadores: en todas las regiones del estado aumentó un 213.33% la calificación de legal detención en flagrancia y un 27.45% las vinculaciones a proceso.

Entre los resultados también destaca que se registra un incremento de 88.89% en recepción de solicitudes de órdenes de cateo en los Centros de Justicia de Apatzingán, Sahuayo y Zamora; así como un aumento del 169.07% en ingreso de cuadernos iniciados con personas detenidas en todo el estado.

Conviene recordar que, en los últimos seis meses, juezas y jueces de todo el estado han sentenciado a 337 personas, acumulando más de 4,500 años de prisión. En total, se han concluido 268 asuntos con sentencia, de los cuales 219 ya se encuentran firmes, mientras que 49 permanecen en trámite.

Asimismo, entre los resultados destaca que, de los casos presentados ante las personas juzgadoras en todas las regiones del estado, en el 93% se han concedido los cateos y en 91.61% de los asuntos se ha vinculado a proceso a las personas imputadas, lo que refleja el fortalecimiento del trabajo jurisdiccional.

Estos avances son además resultado de un trabajo en comunicación y coordinación con la Fiscalía General del Estado, realizado con pleno respeto a la independencia de cada institución, pero con el objetivo común de fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad en beneficio de la ciudadanía.

Como parte de las acciones para consolidar estos resultados, el Poder Judicial impulsa la capacitación permanente mediante conversatorios con personal de otras instituciones, así como la formación continua de juezas, jueces, magistradas y magistrados, tanto en la Escuela Estatal de Formación Judicial, como en el Poder Judicial de la Federación en procesos de capacitación en materia penal y de amparo.

Con estos resultados, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema de justicia penal y consolidar una justicia completa, más efectiva, cercana y confiable para la sociedad.