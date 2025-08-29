Como parte del programa interno “Conoce tu Centro de Negocios” del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (CCEEM), el Presidente de este organismo, Roberto Santillán Ferreyra, se reunió con integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Michoacán, con quienes se acordó seguir trabajando de la mano por el desarrollo económico y la generación de más obra pública en la entidad a manos de empresas michoacanas.

Santillan Ferreyra, destacó la importancia de mantener la unidad en el sector empresarial y de fortalecer la colaboración entre organismos.

“Estoy muy emocionado de recibirlos en esta que es la casa del empresariado michoacano, aquí nos reunimos y trabajamos en iniciativas que nos permitan avanzar y seguir construyendo un sector más sólido, trabajando en unidad por el desarrollo económico y empresarial de Michoacán”.

Por su parte, el Presidente de CMIC Michoacán, Alejandro Vargas, destacó el liderazgo y la visión de Roberto Santillán, al frente del CCEEM y agradeció la voluntad para integrar a los diversos organismos en estas reuniones.

“Estos encuentros son muy fructíferos para nuestra cámara y para los organismos que formamos parte del CCEEM, es importante para nosotros que nuestros miembros sepan que tienen un Consejo que los respalda y que estamos trabajando de la mano con otros empresarios que al igual que nosotros buscan fortalecer el sector económico de Michoacán”.

Es de destacar que este encuentro forma parte de una serie de reuniones que el CCEEM se encuentra realizando con las mesas directivas de los las cámaras empresariales que integran dicho organismo.