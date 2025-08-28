El senador Manuel Añorve subrayó que una de prioridades de la Agenda Legislativa será garantizar una política exterior seria y con prestigio.

Acompañado por los coordinadores parlamentarios, Rubén Moreira y Manuel Añorve, y la Secretaria General, Carolina Viggiano, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso los legisladores del tricolor llevarán una Agenda Legislativa con las mejores propuestas y habrá disposición de construir no sólo diálogo, sino lo mejor para México.

Empero, advirtió que “al PRI nadie lo dobla, nadie lo echa para atrás. Defendemos la libertad, defendemos la democracia, y defenderemos siempre a las y los mexicanos”.

En conferencia de prensa en la sede nacional del partido, en la que informó de los acuerdos de la Tercera Reunión Plenaria de los diputados y senadores, adelantó que el PRI continuará en su defensa de la democracia, de las instituciones y de la fortaleza de la República, y demandará respeto a la Constitución.

Dio a conocer que, en los tres días de Reunión Plenaria, los legisladores recibieron a expertos en los diversos temas que habrán de abordarse en el periodo ordinario. Destacó que los diputados federales y senadores del PRI son el mejor grupo parlamentario, por lo que les expresó su reconocimiento.

Sostuvo que la Agenda Legislativa del PRI está muy amalgamada, y en ella hay una parte estratégica y clara, que ha sido coordinada con los legisladores priistas de los 32 congresos locales.

Argumentó que “el PRI siempre ha estado con firmeza para construir por México desde el gobierno, cuando somos gobierno, y desde la oposición, cuando somos oposición”, pero, advirtió, con el PRI, no se equivoquen, “al PRI nadie lo dobla, nadie lo echa para atrás. Defendemos la libertad, defendemos la democracia, y defenderemos siempre a las y los mexicanos”.

El diputado Rubén Moreira presentó el pronunciamiento del grupo parlamentario, titulado “Por el México mejor que queremos”, en el que se delinean 18 acciones legislativas prioritarias para atender los retos más apremiantes del país.

Expuso que la Agenda Legislativa responde al compromiso del PRI con la justicia social, la transparencia institucional y la seguridad nacional.

Entre los puntos centrales del pronunciamiento, se encuentra la exigencia de un Presupuesto con sentido social, que atienda salud, seguridad, educación, infraestructura y pagos pendientes de Pemex a proveedores.

Se demandará también la publicación inmediata del decreto de reforma constitucional sobre salario profesional, garantizando un ingreso mínimo de 18 mil pesos mensuales para sectores clave como educación, salud y seguridad; y para que los salarios mínimos o profesionales nunca estén por debajo de la inflación

Integración de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional; comparecencia de todos los titulares del gabinete federal, incluyendo Pemex y CFE, para analizar el primer informe presidencial en ambas Cámaras; parlamento abierto para discutir la legislación contra la extorsión; reducción de comisiones bancarias a todos los usuarios de tarjetas bancarias, y para los adultos mayores cero comisiones.

Por su parte, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, subrayó que una de las principales prioridades de la Agenda Legislativa será garantizar una política exterior seria y con prestigio.

Señaló la necesidad de nombrar embajadores y cónsules con trayectoria y experiencia, en lugar de utilizarlos como premios políticos, como ha ocurrido con el actual gobierno. Asimismo, llamó a retomar los espacios de diálogo bicameral con Estados Unidos, fundamentales para fortalecer la relación bilateral y revisar con puntualidad el rumbo de las negociaciones en torno al T-MEC.

Añorve Baños adelantó que el PRI insistirá en temas de impacto directo para las familias mexicanas, entre ellos la reducción de comisiones bancarias, la gratuidad en la titulación de los jóvenes, el acceso a vivienda digna y la ampliación de beneficios digitales.

Ratificó que su bancada exigirá rendición de cuentas en el Senado y no permitirá que funcionarios del gobierno de Morena evadan las comparecencias, ya que resulta indispensable escuchar de manera directa a las dependencias y conocer las acciones que desarrollan. “La rendición de cuentas llegó para quedarse”, concluyó.