Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) participará en la realización del III Festival de Música Antigua de Morelia, un evento que se realizará del 27 de septiembre al 11 de octubre. Las actividades tendrán lugar en distintos recintos como el Centro Cultural Clavijero y el Teatro Melchor Ocampo.

La directora de Promoción y Fomento Cultural de la Secum, Diana Jéssica Cortés, señaló que este festival convierte a Morelia en un espacio donde el pasado dialoga con el presente y contribuye a formar nuevos talentos. La secretaria general de la ENES UNAM Morelia, Ana Yésica Martínez Villalba, agregó que esta edición refleja crecimiento y pasión, y consolida al encuentro como referente artístico en Michoacán.

El programa ofrece 11 conciertos y cinco actividades académicas, con agrupaciones nacionales e internacionales. Participarán agrupaciones como el Coro San Romano Melodista, la Academia de Música Antigua de Zacatecas y Antiqva Metropoli, que inaugurará el festival con obras de Vivaldi. El cierre estará a cargo de la Capella Barroca de México, bajo la dirección de Horacio Franco.

La profesora de la ENES UNAM Morelia, Anastasia Krutitskaya, destacó que la música antigua “también es para oídos modernos” y representa una fuente de identidad para las nuevas generaciones. Señaló que propuestas como esta fortalecen el vínculo entre tradición y contemporaneidad”.

La programación completa puede consultarse en euterpe.enesmorelia.unam.mx y en redes sociales oficiales. Los boletos estarán disponibles en musivinarte.comprarboletos.com, aunque habrá varios conciertos gratuitos.

Además estuvieron presentes representantes de las demás instituciones que participan: Jorge Alberto Alba Muñoz, director de la Escuela de Producción de Audio y Sonido de la Universidad Montrer; Jorge Delgado, profesor de la Universidad Montrer; Luis Felipe Rodríguez Cruz, coordinador de la UNAM Centro Cultural Morelia, e Ireri Ortiz Silva, directora de Vinculación Musical del Ayuntamiento de Morelia.