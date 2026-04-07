Zamora, Mich.- 07 de abril de 2026.- Un obrero que viajaba en su bicicleta sufrió algunos golpes al ser arrollado por una camioneta, cuyo conductor fue asegurado por algunos civiles, en la zona centro del municipio de Zamora.

El percance ocurrió anoche, en el cruce de la Avenida Juárez y la calle Morelos, hasta donde acudieron paramédicos de Rescate y auxiliaron a Alfonso V., de 49 años de edad, vecino de la colonia Las Flores de esta ciudad, el cual no requirió ser trasladado a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y se encargaron de realizar los peritajes respectivos, asegurando la camioneta involucrada, una de la marca Nissan tipo estaquitas, de color blanco, así como su conductor para que la autoridad competente determine responsabilidades.



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