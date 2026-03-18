Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán, encabezada por Roberto Monroy García, anunció la realización de la Feria del Geranio del 27 al 30 de marzo, evento que exhibirá 5 mil plantas de más de 400 colores distintos.

Organizadores detallaron que en esta 25 edición se contará con la presencia de Manuel de la Mora, diseñador que recientemente vistió a la actual Miss Universo, Fátima Bosch. Él es originario de dicha comunidad y hará una pasarela el sábado 28 a las 10:00 horas en el kiosco principal, explicaron.

Para este año se tiene prevista la asistencia de más de 25 mil asistentes que dejen una derrama económica aproximada de 7 millones de pesos, señaló el presidente municipal, Mario Aguilera Martínez.

Chihuahua, Guanajuato y Estado de México son las tres entidades invitadas que, a través de diversos eventos culturales, aportarán música y tradición a esta festividad 100 por ciento familiar durante los días de programación.

Las actividades comienzan el viernes 27 con el desfile e inauguración, para posteriormente continuar con un programa cultural en el Teatro del Pueblo, exposición y venta de geranios, gastronomía y artesanías. Del sábado 28 al lunes 30 de marzo, las y los más de 50 cultivadores del geranio continuarán ofertando sus plantas.

Todos los pormenores, explicó la Sectur Michoacán, se pueden consultar en el Facebook: Feria del Geranio Tingambato oficial.