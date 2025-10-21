Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- La flor de cempasúchil es muy popular durante la festividad del Día de Muertos, pero también juega un papel muy importante en los ecosistemas de México y el estado, resaltó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.

Destacó que, en estas fechas que coinciden con la llegada de la Mariposa Monarca al país y al estado, la flor tradicional también le sirve de alimento por su alto contenido de néctar, lo que le permite al insecto actuar como polinizador.

La flor de “20 pétalos” también posee propiedades que la hacen útil, ya que contiene sustancias químicas que pueden ser utilizadas como insecticida biológico para el control de plagas y enfermedades en diversos cultivos; además, al utilizarse como abono, puede mejorar las condiciones y la nutrición del suelo. Sus pigmentos también se utilizan en la industria de alimentos, por ejemplo, para obtener el color amarillo en la yema de huevo de las gallinas al mezclarse con otros productos.

México alberga más de 30 de las 58 especies de cempasúchil que existen en el continente americano. Esta flor pertenece al género Tagetes y es nativa de México, donde se encuentra distribuida ampliamente tanto en estado silvestre como cultivado.

Se clasifica dentro de la familia de las asteráceas, sus especies más conocidas y usadas en la tradición son la Tagetes erecta, comúnmente llamada flor de cempasúchil, y la Tagetes patula, conocida como flor de muerto. Finalmente, el secretario Alejandro Méndez subrayó que para contribuir a su conservación es fundamental no extraerlo de su ambiente natural.