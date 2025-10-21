Morelia, Michoacán; 21 de octubre de 2025.- En su objetivo por cuidar la salud de las mujeres y de todos los miembros de las familias morelianas, el Gobierno Municipal del presidente Alfonso Martínez Alcázar dio arranque a la Segunda Feria Integral para la Detección del Cáncer en la Clínica Municipal Poniente.

La síndica municipal de Morelia, Susan Melissa Vásquez Pérez, señaló que la instrucción del alcalde ha sido clara: que la atención de la salud sea transversal, es decir, que las diversas dependencias del ayuntamiento colaboren en esta materia en beneficio de la ciudadanía.

En el marco del arranque, hizo un llamado a las mujeres morelianas a voltear a cuidarse a sí mismas, ya que en ocasiones se preocupan por todos los miembros de la familia, pero es también necesario que se revisen y estén atentas ante cualquier signo de enfermedad.

El lema de la campaña “Si nos amamos, vamos”, es una invitación a que toda la familia acuda a los servicios de salud para prevenir enfermedades que son tratables al detectarse a tiempo, expresó el director de la Clínica Municipal Poniente, José Murguía Magaña.

En su turno a la voz, el coordinador de Salud Municipal, Rubén Medrano Yahuaca, resaltó el interés del alcalde Alfonso Martínez en cuidar la salud de los morelianos y agradeció a profesionales de este sector, asistentes y servidores públicos que se sumaron a esta “Gran red de salud preventiva en el municipio de Morelia”.

De esta manera y desde temprana hora, se registraron en total 745 interesados en recibir los estudios brindados de forma totalmente gratuita. De esta cifra 230 fueron mujeres de 25 a 60 años, quienes acudieron a pruebas de citología y 315 a revisión de mama.

En lo que respecta a los hombres, recibieron atención 125 que acudieron a pruebas de antígeno prostático para varones de 40 años en adelante. En tanto que otros 75 adultos de ambos sexos se interesaron en revisiones bucales.

Al evento también se dieron cita los regidores Hugo Servín Chávez, Celeste Trujillo Magaña y Alejandro González Martínez; el jefe de tenencia de Tacícuaro, Alan Farid Ortiz Tapia; así como titulares de secretarías municipales.