Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) dio a conocer los resultados de la convocatoria Cultura en Movimiento, sobre la impartición de talleres artísticos en torno a la migración para niñeces y juventudes de Michoacán, la cual cerró el pasado 10 de octubre con una destacada participación de artistas y colectivos de distintas regiones del estado.

La secretaria Tamara Sosa informó que en total se recibieron 26 propuestas, provenientes de 17 municipios michoacanos, entre ellos Ario de Rosales, Contepec, Erongarícuaro, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Paracho, Pátzcuaro, Tacámbaro, Tarímbaro, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zinapécuaro. También se contó con la participación de personas originarias de Colombia, Guanajuato, Argentina y Francia.

Los proyectos seleccionados fueron: “Memoria Recorrida”, de Fernanda Itzel Zamora, de Morelia, para el taller Resignificación de corridos: Identidades sonoras migrantes; “Rap en los pasos”, de Andrea Martínez Diazcovarrubias, de Zamora, para el taller Hip Hop: Territorios en movimiento; y “Por arte vivo”, de Kitzia González Simón, de Erongarícuaro, para el taller Muralismo comunitario migrante.

Sosa Alanís compartió que cada equipo recibirá un apoyo de 270 mil pesos para el desarrollo de su propuesta que se realizará durante el mes de noviembre en un calendario próximo a su publicación. Con ello, aseguró, que Michoacán reafirma su compromiso con la descentralización cultural y el fortalecimiento de los procesos creativos comunitarios.

Esta acción se realiza con el respaldo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2025.