Morelia, Michoacán, 6 de agosto de 2025.- La Expo Feria del Hongo de Senguio ya tiene fecha, se realizará del 22 al 24 de agosto en su plaza principal, y contará con más de 250 variedades comestibles que podrá disfrutar el público asistente, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García.

Rodolfo Quintana Trujillo, presidente municipal de Senguio, destacó que para esta edición se espera la afluencia de hasta 15 mil personas que dejen una derrama económica superior al millón de pesos. Informó que Senguio posee una riqueza micológica excepcional que además de tener valor ecológico, representa una oportunidad de desarrollo turístico, económico y cultural. “Este evento contribuye al reconocimiento del hongo como parte del patrimonio local y a la revalorización de tradiciones indígenas y culturales”, afirmó.

Irving Emmanuel Gómez Valdespino, director de Cultura y Turismo del municipio explicó que este evento familiar contará con la presencia de cocineras tradicionales, expositores y 150 productores y artesanos.

“Durante estos tres días de actividades contaremos con la presencia de importantes biólogos que apoyarán en la exhibición de los hongos y los recorridos turísticos que tendremos, con una cuota de recuperación que irá para los propios especialistas. Este evento se realiza desde 1997, y tenemos la encomienda de rescatar el valor cultural de nuestra feria, dándole un valor gastronómico, sin olvidar el sentido tecnológico, natural y de salud”, explicó.

Marco Antonio Luz Hernández, regidor de Cultura y Turismo de Senguio agregó que los turistas y visitantes podrán recorrer diversos atractivos que tienen como cascadas, ex haciendas, realizar senderismo, entre un sin fin de opciones. Todos los pormenores se pueden consultar en el Facebook: Ayuntamiento de Senguio.