Morelia, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- En el marco de acciones de cooperación internacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró la detención de Jonathan “N”, quien era buscado por autoridades del estado de California, Estados Unidos, por su probable responsabilidad en el secuestro de su hijo.

La localización del imputado se llevó a cabo en el municipio de Tarímbaro, donde se mantenía oculto para evadir la acción de la justicia. Derivado de labores de inteligencia y seguimiento, se logró ubicar su paradero y ejecutar su detención.

En esta acción participó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (United States Marshals Service), mediante la División de Operaciones de Investigación de la Oficina de Enlace en México, con sede en la Embajada de los Estados Unidos en México, como parte de los mecanismos de colaboración bilateral en materia de procuración de justicia..

Durante el operativo, el niño fue localizado y resguardado por las autoridades, garantizando su integridad. Posteriormente será entregado a las instancias correspondientes para dar continuidad a los protocolos legales y de protección aplicables.

Tras su aseguramiento, Jonathan “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente, a efecto de continuar con los procedimientos legales correspondientes y definir su situación jurídica. Asimismo, se llevarán a cabo los trámites conducentes para su entrega a las autoridades que lo requieren en los Estados Unidos.

Con estas acciones, las autoridades refrendan su compromiso de fortalecer la coordinación internacional para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia.