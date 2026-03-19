Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- Cada reporte o denuncia realizada a través del número de emergencias 911 o del 089 Denuncia Anónima activa un proceso técnico, operativo y de seguimiento que permite al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5 Michoacán), transformar la información ciudadana en acciones concretas de seguridad, justicia y cero impunidad.

Una vez que se recibe una llamada, personal capacitado del C5 Michoacán atiende, valida y clasifica la información de acuerdo con su naturaleza. De manera inmediata, se canaliza el reporte a las corporaciones correspondientes, como la Guardia Civil, policías municipales, servicios de emergencia médica o instancias especializadas, a fin de garantizar una respuesta oportuna y coordinada.

Posteriormente, se mantiene un seguimiento puntual mediante herramientas de videovigilancia estratégica, análisis de información y coordinación en tiempo real con las autoridades en campo, lo que permite ubicar vehículos con reporte de robo, reconstruir trayectorias, identificar a presuntos responsables y fortalecer las investigaciones.

Este proceso contempla el monitoreo permanente de los eventos tras la intervención inicial. Con ello, se busca aportar inteligencia estratégica a las autoridades ministeriales y fortalecer las acciones de seguridad y procuración de justicia derivadas de cada denuncia.

Gracias a la participación ciudadana y al uso de tecnología e inteligencia, en la entidad se han logrado recuperar vehículos robados, localizar a personas en situación de riesgo, brindar apoyo oportuno en emergencias médicas y accidentes viales, así como atender hechos de violencia, contribuyendo a la protección de la vida y el patrimonio de las familias.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través del C5 Michoacán, subraya que tu denuncia se convierte en la base de una estrategia de cero impunidad. Reportar no solo activa la atención de emergencias, sino que fortalece las investigaciones, hazlo de inmediato al 911 o de forma totalmente anónima al 089; tu identidad siempre está protegida.