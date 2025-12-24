Morelia, Michoacán, 24 de diciembre de 2025.- Con la entrega de kits de autoempleo a 320 beneficiarias, el programa Las Solidarias reafirmó este 2025 su papel crucial en la lucha contra la violencia de género. La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, destacó que esta estrategia brinda las condiciones necesarias para impulsar la autonomía económica de las mujeres y contribuye a romper los ciclos de violencia.

“Estas herramientas permiten a las mujeres iniciar o fortalecer un oficio, generar ingresos propios y tomar decisiones sobre su vida sin depender económicamente de terceros, lo que es clave para prevenir y salir de contextos de violencia económica y familiar”, explicó la titular de Seimujer.

A partir de esta estrategia, y con el objetivo de ampliar el impacto del acompañamiento, la secretaría impulsó acciones complementarias, como la entrega de terminales para cobro; la Escuela de Saberes, con formación en oficios; y la Mercadita, espacios de comercialización que fortalecen los proyectos productivos, que funcionan como apoyos adicionales para consolidar la autonomía económica de las mujeres.

Desde la Seimujer se reconoce que la autonomía económica no se construye únicamente con un apoyo inicial, sino con procesos continuos de formación, acompañamiento y generación de redes comunitarias, por lo que estas acciones han permitido que las mujeres compartan experiencias, fortalezcan sus proyectos y crezcan de manera colectiva.

Para 2026, la Seimujer proyecta la expansión del programa Las Solidarias mediante el incremento de Escuelas de Saberes y la apertura de nuevas Mercaditas. Con la continuidad en la entrega de kits de autoempleo y terminales de cobro, se busca beneficiar a un mayor número de michoacanas, garantizando su derecho a la autonomía económica y a una vida libre de violencia.