Los Reyes, Mich.- 30 de diciembre de 2025.- El asfalto del Libramiento de Los Reyes fue escenario de un fin de semana trágico que dejó una estela de dolor y luto en el municipio, luego de que dos jóvenes amigos de toda la vida y un trabajador de la construcción perdieran la vida en distintos accidentes viales ocurridos con pocas horas de diferencia.

Ulises Abelardo M., de 18 años de edad, y Aldo Axel O., de 19, ambos vecinos de la colonia Independencia, conocida como “Los Pitufos”, circulaban a bordo de una motocicleta por la zona de la Feria. Al incorporarse al Libramiento, a la altura de una conocida pizzería, se impactaron contra un automóvil en el que viajaba una pareja que regresaba de un baile. Aparentemente, los jóvenes no portaban equipo de protección, lo que agravó las consecuencias del choque, ya que ambos salieron proyectados y cayeron violentamente sobre la carpeta asfáltica, resultando con lesiones de extrema gravedad.

Los ocupantes del vehículo descendieron de inmediato para tratar de auxiliar a los muchachos, mientras que testigos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar y, tras estabilizarlos, los trasladaron a hospitales de la región; posteriormente fueron ingresados al Hospital San José de Zamora. Pese a los esfuerzos médicos, Ulises perdió la vida primero y, horas más tarde, falleció Aldo.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Posteriormente, la tragedia continuó cuando Salvador B., de 56 años de edad, albañil y vecino de la colonia Santa Rosa, fue atropellado al intentar cruzar de manera intempestiva el libramiento, a la altura del panteón municipal. De acuerdo con versiones recabadas, el hombre presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, lo que habría contribuido al fatal incidente.

El conductor de una camioneta lo arrolló sin poder evitar el impacto ante la repentina acción del peatón. Tras el percance, el conductor descendió de su unidad para auxiliar al lesionado y dio aviso inmediato a las autoridades, permaneciendo en el lugar de los hechos.

Paramédicos de Protección Civil trasladaron al herido al Hospital Regional y, debido a la gravedad de su estado de salud, fue llevado posteriormente a un hospital privado en Zamora, donde finalmente perdió la vida.

Tres muertes, dos accidentes y un mismo escenario dejaron una profunda herida en Los Reyes, donde el dolor se refleja en las calles y en los hogares que hoy guardan luto.