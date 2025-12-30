Morelia, Mich.- Martes 30 de diciembre de 2025.- Una adulta mayor fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su domicilio, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia. De acuerdo con autoridades policiales, la mujer no presentaba huellas de violencia y falleció por causas naturales.

Según las fuentes, este martes algunos habitantes de la calle Vasco de Quiroga reportaron que desde hace aproximadamente tres semanas no veían a su vecina, entonces tocaron a la puerta de su casa, pero no obtuvieron respuesta; además, su vehículo se encontraba estacionado afuera y tenía un cristal roto.

Al lugar acudieron patrulleros municipales, quienes al revisar el inmueble detectaron olores fétidos que emanaban del interior y consecutivamente realizaron el macabro hallazgo. Trascendió que la femenina respondía al nombre de Corina, de entre 65 y 70 años de edad.

Los oficiales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente arribó personal de la Unidad de Atención Inmediata, el cual se encargó de efectuar las diligencias correspondientes.

ARTICULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR