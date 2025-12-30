Morelia, Mich.- Martes 30 de diciembre de 2025.- Una adulta mayor fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su domicilio, ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia. De acuerdo con autoridades policiales, la mujer no presentaba huellas de violencia y falleció por causas naturales.

Según las fuentes, este martes algunos habitantes de la calle Vasco de Quiroga reportaron que desde hace aproximadamente tres semanas no veían a su vecina, entonces tocaron a la puerta de su casa, pero no obtuvieron respuesta; además, su vehículo se encontraba estacionado afuera y tenía un cristal roto.

Al lugar acudieron patrulleros municipales, quienes al revisar el inmueble detectaron olores fétidos que emanaban del interior y consecutivamente realizaron el macabro hallazgo. Trascendió que la femenina respondía al nombre de Corina, de entre 65 y 70 años de edad.

Los oficiales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente arribó personal de la Unidad de Atención Inmediata, el cual se encargó de efectuar las diligencias correspondientes.