Morelia, Michoacán, 30 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa ofrecerá a quienes sean acreedores a una falta administrativa durante la última noche del año, cochinita pibil, ensalada de manzana, papas adobadas con pasta fría y ponche.
Como parte de los protocolos de atención en Morelia, se ofrecerá esta cena de Año Nuevo a las personas que se encuentren bajo resguardo por faltas administrativas o consumo de sustancias en la vía pública.
Los agentes de la Guardia Civil en coordinación con los tres niveles de gobierno mantendrán tareas preventivas y de vigilancia para garantizar una sana convivencia durante las celebraciones por el comienzo de un nuevo año.
Para reportar y solicitar cualquier apoyo ante alguna emergencia o delito, la línea 911 operará con normalidad a fin de salvaguardar a la población michoacana.
