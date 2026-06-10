Ciudad de México, 10 de junio de 2026.- Michoacán fue invitado de honor en la presentación de la estrategia “México en el Mundo; turismo que transforma 2026-2030”, encabezada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, como parte de la nueva ruta para fortalecer la promoción turística del país en los mercados internacionales.

La iniciativa busca consolidar el posicionamiento de México, incluido Michoacán, en el escenario global, atraer visitantes, fortalecer el turismo nacional y avanzar hacia el objetivo de convertir al país en una de las principales potencias turísticas del mundo.

En representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Turismo de Michoacán y presidente nacional de la Unión de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (Asetur), Roberto Monroy García, participó en el acto protocolario, donde reconoció la visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la promoción turística del país.

Destacó que el éxito de la estrategia dependerá del trabajo coordinado entre la Federación, los estados, la iniciativa privada y las comunidades. Asimismo, subrayó que esta visión compartida es clave para fortalecer la competitividad de México en los mercados internacionales.

“El turismo no es solo economía; es orgullo, identidad, pertenencia, bienestar y prosperidad para millones de familias mexicanas. Bajo una sola visión trabajaremos los 32 estados, la Federación, las cámaras empresariales, el sector turístico y las comunidades, con toda la pasión y entrega que nuestro país nos demanda”, expresó.

Los cinco ejes que conforman la estrategia son: promoción inteligente basada en datos y tecnología; consolidación y diversificación de mercados emisores; posicionamiento de experiencias auténticas y sostenibles; promoción digital y narrativa global de México; y calidad y sostenibilidad de la experiencia turística.

Con esta participación, Michoacán refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México para impulsar un turismo más competitivo, sostenible e incluyente, que genere bienestar para las comunidades y fortalezca la presencia del estado y del país en el ámbito internacional.