Morelia, Michoacán, 16 de mayo de 2026.- El Aeropuerto Internacional de Morelia registró una movilización de un millón 508 mil pasajeros durante el 2025, cifra récord en la historia de esta terminal aérea por flujo de usuarios nacionales y extranjeros, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que este registro representa un aumento tres veces mayor al acumulado en el año 2009, cuando se contabilizaron 447 mil viajeros y a partir del 2021, la consolidación del crecimiento en el número de pasajeros.

Ramírez Bedolla aseguró que el impulso y fortalecimiento a la conectividad aérea genera mejores condiciones para atraer el turismo, potenciando el desarrollo económico y social de Michoacán.

Recordó que las ocho nuevas rutas que Volaris abrió en el Aeropuerto Internacional de Morelia en 2025, con destino a Mexicali, Vallarta, Zihuatanejo, Dallas, Houston, Ontario, Sacramento y San Antonio, amplió las oportunidades de traslado desde y hacia la capital del estado.

Además de que este año, la aerolínea Aerus hace lo propio hacia Santa Lucía y Uruapan consolidando la conectividad regional, por lo que reiteró que estos avances forman parte de las acciones que se realizan en beneficio de las y los michoacanos.