Morelia, Michoacán, 27 de abril de 2026.- Para celebrar el Día de la Niñez, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac) transformará a los pequeños en “guardianes del agua” mediante una jornada de actividades inmersivas y recreativas en el Zoológico de Morelia. La coordinadora general, Olivia Cázarez Arreola, informó que la cita es este jueves 30 de abril en el Museo Interactivo del Agua.

La jornada destaca por ofrecer tours guiados diseñados para que las infancias descubran el origen e importancia del vital líquido a través de experiencias dinámicas dentro del museo, con el objetivo de fomentar de manera lúdica la cultura del cuidado y preservación de los recursos naturales.

“El objetivo es que las niñas y niños tengan la información necesaria para que cuiden el agua desde sus hogares y que alienten a sus papás y a toda su familia a que se sumen a esta labor que necesita de la participación de todas y todos”, expresó la funcionaria estatal.

Asimismo, se instalarán estands con material didáctico para que las y los pequeños aprendan mientras se divierten, transformando el conocimiento en una experiencia participativa para todas las edades. El parque contará con sorpresas adicionales para este día, por lo que se extiende la invitación a todas las familias para que asistan.

Para mayor beneficio de las y los asistentes, todas las actividades de la Ceac y el acceso al Museo Interactivo del Agua serán totalmente gratuitos, incluidos con el mismo boleto de entrada al zoológico.