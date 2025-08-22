Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2025. – El diputado del Verde Ecologista, Juan Antonio Magaña de la Mora, calificó como un acto sin precedentes el hecho de que el Congreso del Estado celebrara por primera vez el Día del Bombero, esto con el propósito de reconocer la entrega y sacrificio de quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.

A su vez resaltó que la labor de las y los bomberos va más allá de un oficio, pues “representa un compromiso permanente con la vida y la seguridad de la comunidad”.

“El heroísmo no es una fantasía, es una decisión: la de ponerse al servicio de la comunidad y ser un faro de esperanza cuando todo parece perdido. Cada vez que una sirena suena, es la promesa de que alguien está dispuesto a luchar por nuestra seguridad”, expresó el legislador.

Durante la ceremonia se entregaron medallas de reconocimiento a los bomberos estatales adscritos a la Coordinación de Protección Civil, así como a bomberos voluntarios que, con espíritu de servicio, ponen en riesgo su vida por el bienestar de los demás.

Magaña de la Mora expresó un profundo agradecimiento a todas y todos los bomberos de Michoacán, reconociendo que su labor constituye un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más segura y solidaria.