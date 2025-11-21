Uruapan/Morelia/Charo, Mich.- Viernes 21 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, durante un operativo interinstitucional, fueron arrestados siete servidores públicos de Uruapan por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de la citada región. Entre los susodichos está una mujer, quien era escolta del mencionado presidente.

Los ahora indiciados formaban parte del equipo de seguridad personal del edil. Fue cerca del mediodía de este viernes cuando agentes de la FGE cumplimentaron las órdenes de aprehensión en la ciudad de Uruapan, apoyados por fuerzas estatales y federales

Los detenidos fueron trasladados, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, conocido popularmente como penal de “Mil Cumbres”, ubicado en el municipio de Charo, donde la instancia competente se encargará de las acciones conducentes.

Los investigados