Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2025.- El Zoológico de Morelia invita a las niñas y niños de 5 a 12 años a participar en el programa Un Día en el Aula Viva, que se realiza los últimos viernes de cada mes, coincidiendo con la jornada del Consejo Técnico Escolar.

Este viernes 28 de noviembre, los participantes disfrutarán de una jornada llena de aprendizaje, exploración y diversión, con actividades diseñadas para fortalecer su relación con la naturaleza y promover el cuidado de la fauna silvestre.

Entre las actividades destacadas se encuentran un taller de enriquecimiento ambiental en colaboración con el área de Etología, donde los pequeños aprenderán cómo se estimula el comportamiento natural de las especies bajo cuidado humano. Además de charlas educativas impartidas por especialistas del área de Nutrición y de Pequeños Primates, quienes compartirán datos fascinantes sobre la alimentación y el bienestar de diversas especies.

De igual forma, participarán en la experiencia “Contando Manchas”, una interacción con la manada de jirafas reticuladas, en la que estarán tan cerca de ellas que podrán contar sus manchas. Y para la diversión extrema, tendrán un recorrido por la Cabaña Encantada, un espacio diseñado para despertar la imaginación y el sentido de aventura.

El coordinador del Área Educativa, Felipe Flores Guerra, destacó que este programa busca ofrecer un espacio seguro, formativo y divertido durante los días sin clases, reforzando valores de conservación y convivencia, por lo que, además, se llevarán a cabo actividades físicas y manualidades, esenciales para el desarrollo integral de las y los niños.

Recordó que las actividades se desarrollarán en un horario de 8:00 a 14:00 horas y las inscripciones se pueden realizar directamente en el Área Educativa del Zoológico de Morelia o bien al 44 34 92 76 40. Añadió, que el acceso a esta actividad es por la puerta ubicada en la calle Morelos y tiene un costo de 300 pesos por persona, en el caso de hermanos de las y los asistentes es de 250 pesos.