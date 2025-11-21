Lázaro Cárdenas, Michoacán, 21 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de fomentar la planificación familiar y la corresponsabilidad en la salud reproductiva, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) llevará a cabo una jornada gratuita de vasectomía sin bisturí en Lázaro Cárdenas.

Los procedimientos se realizarán el viernes 28 de noviembre en el Centro de Salud de Lázaro Cárdenas, que se ubica en la avenida Belisario Domínguez, frente a la iglesia Guadalupana. Los interesados deben realizar un registro previo al WhatsApp 753 106 6211.

Para su atención el día de la cita, es necesario presentar copia de su identificación oficial y de la CURP. Además, deberán acudir aseados, con la zona genital rasurada previamente, utilizando un bóxer ajustado, tipo licra, y haber desayunado. Se recomienda asistir acompañado de una persona adulta responsable como apoyo.

La SSM subraya que la vasectomía sin bisturí es un método de planificación familiar permanente, rápido y altamente efectivo, además que se realizará de forma gratuita como parte de los esfuerzos continuos para acercar servicios de salud esenciales a la ciudadanía.