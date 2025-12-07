Morelia, Michoacán, 7 de diciembre de 2025.- Para esta temporada navideña, no puedes dejar pasar la oportunidad de adquirir esferas artesanales en la edición 26 de la Feria de la Esfera en Tlalpujahua, la cual se realiza hasta el 17 de diciembre.

En este Pueblo Mágico, la elaboración artesanal de esferas es una de las manifestaciones más representativas de identidad y herencia cultural. Cada pieza que se exhibe es el resultado de un proceso minucioso, transmitido de generación en generación, donde la creatividad, técnica y tradición se unen para dar vida a decoraciones únicas.

El proceso artesanal inicia con el soplado manual del vidrio, técnica que requiere precisión y años de experiencia para obtener la forma perfecta. Posteriormente, cada esfera pasa al taller de plateado, donde se le otorga ese brillo característico que distingue las piezas producidas por las familias artesanas. Finalmente, llega la etapa más esperada: la decoración, donde manos expertas pintan, delinean, esmaltan y aplican detalles a mano, convirtiendo cada esfera en una obra irrepetible.

Esta feria no solo exhibe artesanías, sino que rescata el valor cultural y la identidad de una tradición profundamente arraigada en la comunidad. Visitarla es reconocer el talento de quienes mantienen viva esta expresión y apoyar directamente a las familias que preservan este oficio.