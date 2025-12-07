Como parte de las labores de reforzamiento de seguridad, en Sinaloa, en una acción encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fueron detenidas dos personas que transportaban 320 kilos de metanfetamina en siete costales.

En la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49 + 250, tramo Los Mochis – Navojoa, en el municipio de Ahome, los agentes de seguridad le marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada y, tras efectuar una inspección detallada de la unidad, hallaron siete costales que contenían la droga.

Por lo anterior, al conductor y a su acompañante les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Con estas acciones, se evita que miles de dosis lleguen a las calles a manos de los jóvenes.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar el trasiego de sustancias ilícitas en carreteras.