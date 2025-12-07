Uruapan, Michoacán, 7 de diciembre de 2025.- Con un voto de confianza al gobierno estatal, los dirigentes de la Corporación Michoacana de Transportistas de Pasaje Suburbano y Foráneo A.C. (COMIT), y Servicio Urbano, Marco Antonio Saucedo Zavala y Daniel Corral Campos respectivamente ratificaron su apoyo a la modernización del transporte público masivo en el municipio de Uruapan.

Lo anterior, en el marco de la entrega de las primeras 80 unidades a colectivos del transporte público urbano que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, realizó en dicho municipio.

Al acompañar al mandatario durante el evento, Saucedo Zavala manifestó: “Hoy estamos convencidos, los transportistas de bien de la corporación COMIT, de que apostamos a la modernización del transporte público. Apoyamos esta iniciativa del gobierno actual para modernizar; estamos seguros y convencidos de que es mejor el transporte público masivo”.

En su momento Corral Campos añadió que tanto la dirigencia de como sus agremiados “damos un voto de confianza a las autoridades para que el transporte público de todo el estado se modernice”, destacando que Uruapan es el primer municipio en implementar el Sistema Integrado de Transporte como parte del programa estatal de modernización.

Finalmente el empresario Marco Antonio Saucedo recordó que, además de promover la modernización del transporte colectivo, COMIT fomenta la profesionalización y capacitación de sus operadores para brindar un servicio digno, confiable y seguro a los usuarios, de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales, a fin de fortalecer un transporte público moderno, eficiente y al servicio de la ciudadanía.