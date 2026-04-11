La Unión, Guerrero.- 11 de abril de 2026.- Un fatal choque por alcance entre un auto y una motocicleta se registró la noche del pasado viernes, en la autopista Siglo XXI, en los limites de Guerrero y Michoacán, con saldo de un muerto y un lesionado.

El trágico incidente tuvo lugar, a la altura del kilómetro 281+000, de tramo carretero Las Cañas – Feliciano, donde un vehículo compacto impactó la retaguardia de una moto.

El hecho fue reportado a las corporaciones de auxilio, movilizandose paramedicos, quienes confirmaron el deceso de uno de los motoristas y trasladaron a un herido hasta un hospital de Lázaro Cárdenas. De mas víctimas se ignoran sus identidades.

El área de percance fue abandera por oficiales de la Guardia Nacional y se solicitó la intervención de las autoridades ministeriales para que se realizaran las correspondientes diligencias.

AGENCIA RED 113