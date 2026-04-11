Morelia, Michoacán; 11 de abril de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a la ciudadanía y a visitantes a disfrutar de una jornada cultural este día en el Centro Histórico, con actividades gratuitas que integran teatro, arte plástico y danza para todas las edades.

Estas actividades forman parte del programa del periodo vacacional de Semana Santa, impulsado por el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, como parte de la oferta cultural dirigida a las y los ciudadanos, turistas y visitantes.

La programación arranca a las 11:00 horas con la Expo Arte 2026 en el Andador El Nigromante, donde el público podrá recorrer una muestra diversa y adquirir obras de arte plástico de distintos creadores. Esta actividad permanecerá hasta las 19:00 horas.

Posteriormente, a las 18:00 horas, se realizará la lectura dramatizada “Las voces del Gólgota”, bajo la dirección de Rita Gironès, en el Jardín de La Soterraña, una propuesta escénica que invita a la reflexión a través de la palabra y la interpretación.

La jornada concluirá a las 19:00 horas con la presentación del Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, “Morelia siente la Danza”, que tendrá lugar sobre la avenida Madero, frente a Catedral, llevando música y tradición al corazón de la ciudad, previo al tradicional encendido de Catedral.

SeCultura Morelia reitera la invitación para que las familias, visitantes y público en general recorran el Centro Histórico y disfruten de estas actividades, pensadas para fortalecer el acceso a la cultura y fomentar la convivencia en los espacios públicos.