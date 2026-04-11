Uruapan, Michoacán, 11 de abril de 2026.- Este último fin de semana de Pascua, turistas y visitantes aún están a tiempo de vivir una de las expresiones culturales más importantes de México: el Tianguis Artesanal de Uruapan, que estará abierto hasta mañana 12 de abril, consolidándose como un punto de encuentro entre la tradición, el arte y la identidad de “el alma de México”.

En este espacio, más de mil 500 artesanas y artesanos provenientes de distintas regiones del estado dan vida a piezas únicas que reflejan siglos de herencia cultural. Textiles, alfarería, madera tallada, fibras vegetales y una amplia diversidad de creaciones invitan a descubrir el talento y la creatividad que distinguen a Michoacán a nivel nacional e internacional, recordó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Con el objetivo de potenciar la experiencia del visitante, la Sectur transformó más de tres mil metros cuadrados de infraestructura mediante una inversión de cinco millones de pesos. La intervención incluyó la modernización de estructuras en los toldos principales, la renovación de recubrimientos en techos y áreas comunes, y la implementación de señalética estratégica para optimizar el flujo y la orientación dentro del tianguis.

“Estas mejoras no solo optimizan la imagen y organización del recinto, sino que también dignifican el trabajo de las y los artesanos, generando un entorno más cómodo, accesible y atractivo para el turismo. De esta manera, se fortalece el turismo cultural y comunitario, impulsando directamente la economía local y promoviendo el consumo de productos hechos a mano”, explicó el secretario.

Visitar el Tianguis Artesanal de Uruapan es sumergirse en un universo de colores, texturas y tradiciones vivas. Es la oportunidad perfecta para admirar, adquirir y valorar el trabajo artesanal, al tiempo que se disfruta de la riqueza cultural del estado. En el cierre de esta temporada, Uruapan te espera para maravillarte con el talento de su gente y una gastronomía única. Conoce más detalles en: https://visitmichoacan.com.mx/