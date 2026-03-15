Huetamo, Mich.- Domingo 15 de marzo de 2026.- Dos hombres que viajaban a bordo de un auto compacto murieron tras ser impactados frontalmente por un tractocamión sobre la carretera Huetamo-Ciudad Altamirano, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que la pesada unidad presuntamente invadió carril opuesto y sucedió la tragedia.

El aparatoso percance ocurrió durante la noche de ayer sábado a la altura del kilómetro 178+800 y fue reportado al número de emergencias por varias personas. Unos patrulleros y paramédicos acudieron a la escena y confirmaron el deceso de los ocupantes de un Nissan March color blanco con placas Z77BJF, de la Ciudad de México.

Según las fuentes, los ahora difuntos respondían a los nombres de Horacio Yair y Daniel, ambos con domicilio en la colonia Loma de Las Rosas, ubicada en la cabecera municipal de Huetamo. Trascendió que la otra unidad involucrada es un tráiler Kenworth color naranja, con matrícula 18BJ2FSPF, cuyo conductor no estaba en el lugar de los hechos y se desconoce su paradero.

Los oficiales delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de los elementos de Fiscalía Regional, quienes realizaron las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.