RED 113 MICHOACÁN/ Redacción

Morelia, Mich.- Viernes 13 de marzo de 2026.- Dos hombres fueron ejecutados a

balazos durante la noche de este viernes a la orilla de la carretera Morelia-Pátzcuaro, en

la población de La Estancia, perteneciente al municipio de Morelia, informaron

autoridades policiales, las cuales comentaron que a pocos metros de los interfectos

estaba una moto tirada.

El hecho se registró aproximadamente a la altura del kilómetro 17 de la citada vialidad;

las víctimas yacían sobre la calle Antonio de San Miguel, cerca del Puente de

Intersección Vehicular (PIV) “La Estancia I”.

Unas personas que se encontraban en el lugar escucharon al menos cuatro detonaciones

de arma de fuego, luego vieron a los mencionados sujetos inertes en el suelo y los

reportaron al número de emergencias.

Posteriormente acudieron agentes de la Guardia Civil (GC), quienes confirmaron el

deceso de los referidos masculinos, cuya identidad hasta el momento es desconocida,

ellos tenían entre 25 y 30 años de edad. Los oficiales delimitaron el perímetro y dieron

aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Más tarde arribaron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del

Crimen (USPEC), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron

los cadáveres al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.