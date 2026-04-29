Jacona, Mich.- 29 de abril de 2026.- Un peatón fue asesinado con disparos de arma de fuego, en la vía pública de la colonia Revolución, perteneciente a este municipio de Jacona. Hasta el momento suman al menos 10 víctimas de homicidio, durante el mes de abril.

Fue la mañana de este miércoles, cuando vecinos de la calle Lázaro Cárdenas reportaron al número de emergencias 911 que se encontraba una persona tirada con heridas sangrantes-

Policías Municipales y soldados se movilizaron al lugar junto con paramédicos de Protección Civil Municipal, estos últimos al intentar auxiliar al lesionado, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima esta sin identificar, se pudo conocer que se trata de un sujeto de aproximadamente 50 años de edad, mismo que vestía una sudadera negra con la leyenda “Anti Social Club”, pantalón beige, tenis y gorra negra.

La zona quedo bajo resguardo de los uniformados, para que más tarde personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen realizara la recolección de indicios y de testimonios respectiva.

Hasta el momento suman 10 personas asesinadas, 4 lesionadas, así como el hallazgo de dos cadáveres putrefactos y restos humanos, en 10 distintos hechos ocurridos durante este mes de abril, en Jacona.

03 de abril. Joven herido a balazos en la colonia Salinas de Gortari, Jacona.

05 de abril. Delincuentes matan a tripulante de camioneta, en La Enramada I de Jacona.

06 de abril. Dos muertos tras agresión armada en el Libramiento Sur de Jacona.

10 de abril. En jornada de búsqueda de personas desaparecidas localizan dos cadáveres y restos óseos en cerro de Jacona.

12 de abril. Sube a 5 el número de fallecidos tras ataque armado en tienda de Jacona.

12 de abril. De milagro hombre resulta con un rozón de bala en el cráneo, tras agresión armada en Jacona.

23 de abril. Asesinan a mecánico en taller de Jacona.

25 de abril. Sujeto apunta con replica de arma a policías, termina herido y detenido.

27 de abril. Hombre grave tras ser baleado 8 veces, en Jacona.

29 de abril. Peatón es ultimado a tiros en la colonia Revolución de Jacona.



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