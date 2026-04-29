Uruapan, Mich.- 29 de abril de 2026.- La tarde de este miércoles, se registró un incendio en una vivienda de la colonia San José de la Mina, al norte de la ciudad de Uruapan. El siniestro no dejó personas lesionadas, pero si cuantiosos daños materiales.

Fueron algunos vecinos de la calle Granito quienes se percataron una columna de humo negro que salía de un inmueble, por lo que de inmediato notificaron al sistema de emergencias 911.

Por lo anterior, al lugar se desplazaron elementos de Bomberos de Protección Civil Estatal y Municipal, quienes trabajaron durante varios minutos para controlar la situación.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que provocaron el incendio, por lo que ya serán los peritajes de las autoridades competentes las que determinen esta situación.



RED 113