Morelia, Michoacán a 26 de enero de 2026.– El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, destacó el diálogo permanente que se mantiene con el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, así como los avances alcanzados a nivel estatal en materia de infraestructura, finanzas y educación.

Núñez Aguilar señaló que estos resultados son reflejo de una coordinación institucional efectiva y de una visión compartida para impulsar el desarrollo del estado, destacando además la labor y disposición del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda, por su atención permanente y cercanía, siempre atento a las necesidades de la ciudadanía y al diálogo constante con las distintas fuerzas políticas de Michoacán.

En este contexto, reconoció el respaldo y trabajo legislativo de las y los diputados locales del Partido Verde en el Congreso del Estado, destacando la labor de Sandra Arreola Ruiz, coordinadora de las y los legisladores locales del PVEM, así como de Xóchitl Ruiz González, Juan Antonio Magaña de la Mora, David Martínez Gowman, Alfredo Anaya Orozco y Abraham Espinoza Villa, quienes —dijo— han sido pieza clave para impulsar iniciativas, acuerdos y acciones en beneficio de las y los michoacanos.

Finalmente, Núñez Aguilar indicó que este tipo de reuniones y espacios de diálogo contribuyen a fortalecer la coordinación y cercanía entre los tres poderes del estado, lo que se traduce en gobernabilidad, acuerdos y beneficios concretos para la sociedad michoacana, reiterando el compromiso del Partido Verde de seguir impulsando el trabajo conjunto en favor de Michoacán.