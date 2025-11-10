Zamora, Mich.- 10 de noviembre de 2025.- Sujetos desconocidos que portaban armas largas y cortas dispararon contra una vivienda de la colonia Ferrocarril y lanzaron bombas molotov, por fortuna no se reportaron personas lesionadas o fallecidas.

En relación al hecho se conoció que la madrugada de este lunes, en los números de emergencias se recibieron varios reportes ciudadanos sobre fuertes detonaciones de arma de fuego en la calle Cartagena entre Sevilla y Azucena.

Policías de la Guardia Civil y Municipales se trasladaron al lugar donde se percataron de un inmueble con daños en la fachada y observaron varios casquillos percutidos de diversas armas y rastros de bombas molotov.

De inmediato acordonaron la zona y solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado, minutos después llegaron los Peritos Especializados y recolectaron casquillos calibre. 223 y 9 mm.

Del hecho se inicio la respectiva carpeta de investigación, cabe señalar que ese domicilio fue atacado de la misma forma el pasado 04 de Septiembre del año en curso, en esa ocasión un muchacho fue localizado sin vida a las por fuera del inmueble.