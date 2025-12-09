Salvador Escalante, Michoacán.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, informó con satisfacción que el municipio será uno de los beneficiados con la construcción de un nuevo plantel de Bachillerato Tecnológico, como parte del Plan Michoacán. Esta acción representa un paso firme para combatir la deserción escolar y brindar a las juventudes más herramientas para construir un futuro sólido. Gobernar con amor, justicia y libertad ha sido una premisa fundamental en esta gestión.

Dayana Pérez Mendoza reconoció el compromiso de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, así como del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por impulsar proyectos que fortalecen la educación y el desarrollo de las y los jóvenes michoacanos. Con esta obra, se avanza en el objetivo de escuchar, resolver y transformar cada necesidad de la comunidad.

La presidenta municipal destacó que la educación es uno de los pilares que impulsará el crecimiento de la región y de su gente, reafirmando que Santa Clara del Cobre enamora con su historia, su cultura y ahora también con mayores oportunidades para su juventud. Señaló que la suma de esfuerzos permitirá construir un Salvador Escalante más próspero y con mejores condiciones para todas y todos.