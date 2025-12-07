Coahuayana, Mich.- 6 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó mediante un comunicado de prensa que, “inició una Carpeta de Investigación en relación con los hechos ocurridos esta mañana en el municipio de Coahuayana, donde se registró la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria”.

“Tras el reporte del incidente, ocurrido poco antes de las 12:00 horas, personal de la Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se constituyó en el lugar para llevar a cabo las primeras actuaciones”.

“En el sitio se localizó una camioneta siniestrada por la explosión, así como los restos de dos personas.También se reportó que, derivado de este hecho, ocho personas —integrantes de la Policía Comunitaria— resultaron lesionadas, por lo que fueron canalizadas a un nosocomio, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de tres de ellas, mientras recibían atención médica”.

“Adicionalmente al reforzamiento de seguridad dispuesto por las autoridades federales, se instruyó el desplazamiento de un equipo de la Fiscalía, especializado en investigación post-blast (procesamiento de la escena de la explosión), para colaborar con auxilio del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la SSP, en las actuaciones respectivas que realiza la Fiscalía General de la República (FGR)”.

“La Fiscalía General del Estado de Michoacán ratifica su compromiso de trabajar con las instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad de México, para continuar con los actos de investigación que conduzcan al esclarecimiento de los hechos”.

Hasta el momento no se ha determinado la naturaleza del artefacto utilizado, sin embargo, una de las líneas de investigación apunta que la camioneta tipo pickup, habría ingresado por colima y su conductor murió al accionar la carga explosiva, mientras que otra persona también pereció en el lugar y tres policías comunitarios fallecieron cuando recibían atención médica.

Conforme avanzan las diligencias y con los nuevos datos recabados por las autoridades, se investiga también una detonación accidental que pudiera tener que ver con el traslado de explosivos usados para trabajos de minería, otra posibilidad se relacionaría con materiales usados por los policías comunitarios y una tercera con productos químicos de los empleados para agricultura.

Sin embargo, las autoridades puntualizaron que se debe esperar los dictámenes y estudios que continúan realizando de forma conjunta peritos de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República y del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos, para determinar las causas reales del estallido.

Además, al menos otros 5 vehículos que estaban estacionados en el área y varios inmuebles resultaron dañados por la onda expansiva.