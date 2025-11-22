Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Michoacán 2026, entregado ayer al Congreso del Estado, refleja una ruta clara: colocar el gasto social en el centro de las decisiones públicas y responder a las necesidades más urgentes de las y los michoacanos, con énfasis en seguridad, salud, educación y programas sociales.

Recordó que el proyecto incluye un complemento específicamente destinado al Plan Michoacán, lo que permitirá fortalecer sus acciones prioritarias y acelerar la implementación de programas coordinados con el Gobierno de México.

“Es un presupuesto que reconoce la realidad del estado y asume el reto de construir la paz. Ahora toca al Congreso revisar cada rubro con responsabilidad, rigor y visión de futuro”, señaló.

Fabiola Alanís destacó que el análisis legislativo se realizará con total seriedad, escuchando a especialistas, municipios y sectores sociales, con el objetivo de orientar los recursos a donde realmente se necesitan.

“Vamos a garantizar que cada peso se convierta en acciones concretas: más seguridad en los municipios, mejor infraestructura de salud, escuelas dignas y apoyo directo a quienes menos tienen. Ese es el sentido humanista de la Cuarta Transformación”, enfatizó.

La diputada recalcó que el presupuesto 2026 debe consolidar el modelo humanista que distingue a la 4T, el cual coloca al centro la dignidad de las personas, la justicia social y el acceso efectivo a los derechos, así mismo, subrayó que esta visión no se construye desde el escritorio, sino desde el territorio.

“La mirada municipalista es clave; los cambios reales se viven en las comunidades, en las colonias, en las localidades rurales. El Congreso será un puente para que municipios y regiones tengan mayor fuerza y recursos”, afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que acompañará el proceso de revisión presupuestal con total compromiso y espíritu de construcción: “Michoacán exige resultados y desde el Congreso vamos a trabajar para que este presupuesto se traduzca en bienestar, seguridad y oportunidades para todas y todos”, concluyó