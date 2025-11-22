Morelia, Mich.- 22 de noviembre de 2025.- Este sábado luego de mas de 8 horas de audiencia, un juez dicto prisión preventiva oficiosa en contra de Jorge Armando N., “El Licenciado” y siete escoltas de Carlos Manzo, luego de que la defensa solicitara duplicidad del término, por lo que la siguiente audiencia se llevara a cabo el próximo miércoles.

Durante las declaraciones vertidas el día de hoy quedó de manifiesto parte de la maquinaria desplegada por los criminales para lograr cometer el homicidio del fundador del movimiento del Sombrero, así como eficiencia de la Fiscalía de Homicidios y de la Agencia de Investigación Criminal, que dejó de manifiesto fortaleza científica en los datos de prueba aportados.

Dentro de las nuevas revelaciones está el que uno de los agentes encargados de la seguridad del edil lo habría traicionado y estuvo brindando información al grupo encargado de perpetrar la agresión sobre sus movimientos y ubicaciones. Sin que aun se revelara la identidad del mismo.

Mientras que, en el caso de Jorge Armando N., además de autor intelectual en el crimen, también se vertieron acusaciones en su contra basados en denuncias anónimas, como el responsable de otros delitos como secuestro, cobro de piso y mando criminal en Huandacareo Michoacán y Uriangato Guanajuato.

#URGENTE | Medios locales grabaron los últimos momentos de #CARLOSMANZO presidente municipal de #Uruapan, tras atentado en su contra en pleno #FestivalDeLasVelas en #NocheDeMuertos #Michoacán. Los paramédicos lo intentaban reanimar.



Videos tomados de FB pic.twitter.com/o9bOcVnqOM — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 2, 2025

Por otro lado, se estableció que Víctor Manuel hizo un primer disparo que impactó en Félix, un civil que se tomaba una fotografía con Carlos Manzo, rectificó la puntería y realizó 6 disparos contra Manzo Rodríguez. Después soltó el arma.

Hubo un forcejeo en el que Víctor luchó con el equipo de seguridad, ya desarmado y quien toma el arma homicida y la accionó en contra del tirador fue el ahora ex director de la policía Demetrio N.

Demetrio mencionó en su declaración inicial que disparó en contra del homicida a metro y medio de distancia, sin embargo, el peritaje lo contradice, se aproximó y realiza la detonación.

Aunado a lo anterior, el testimonio de un paramédico reveló que no se le permitió auxiliar al homicida, por órdenes de los escoltas, hasta que intervino la Guardia Nacional y se le permitió revisar a Víctor Hugo, pero ya era tarde había muerto. Siendo el mismo socorrista que aplicó RCP al alcalde baleado.

Por lo que con estos nuevos elementos y otros más se espera que la audiencia del próximo miércoles también dure más de 8 horas, debido a que en ella se deberá determinar la vinculación o no a proceso de cada uno de los imputados.

Recordar que Jorge Armando, enfrenta cargos por Homicidio y Lesiones Calificadas, en tanto que Omar, Alejandro, Mario Alberto, Guillermo, Demetrio, Omar Osvaldo, y Montserrat (escoltas de Carlos Manzo), están acusados de Homicidio Doloso, en Comisión por Omisión.

RED 113