Uruapan, Michoacán, 22 de noviembre del 2025.- Dentro del Plan Paricutín dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y Defensa Nacional (Defensa) localizaron e destruyeron dos campamentos clandestinos; además fueron asegurados un vehículo con reporte de robo y cinco kilogramos de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina, así como un vehículo con reporte de robo vigente.

El esquema preventivo del Plan Paricutín permitió a los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano ubicar ambos sitios presuntamente utilizados por integrantes de una célula delictiva, por lo que procedieron a su destrucción mediante el método de incineración.

En el sitio también fueron encontrados cinco kilogramos de metanfetamina y un vehículo de la marca Jeep, color blanco, el cual contaba con reporte de robo vigente. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente encargada de llevar a cabo las diligencias que marca la ley.

La SSP ratifica con estas acciones su compromiso de coadyuvar en todas las operaciones de seguridad e inteligencia a efecto de garantizar la estabilidad, paz e integridad de sus habitantes. Se mantiene abierta y a disposición las líneas telefónicas de emergencias 911 y 089.