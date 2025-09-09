Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís Sámano destacó el avance histórico que representa el trabajo del Congreso del Estado a favor de los pueblos originarios de Michoacán, con iniciativas y reformas que reconocen y fortalecen sus derechos colectivos.

Como parte de su primer informe legislativo, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política en la 76 Legislatura señaló que garantizar el respeto a las culturas, tradiciones y formas de organización de las comunidades indígenas era fundamental para seguir construyendo un Michoacán justo e incluyente, que respete la diversidad.

“Los pueblos originarios de Michoacán son herederos de una historia que debemos honrar con leyes justas y con políticas públicas que aseguren su bienestar y desarrollo. Desde el Congreso, hemos puesto en el centro sus derechos, porque no puede haber democracia plena sin ellos”, señaló.

Entre los avances legislativos más relevantes, la diputada subrayó las reformas para garantizar la representación política de pueblos y el reconocimiento de sistemas normativos propios en materia de autogobierno y participación comunitaria; además del impulso a iniciativas para proteger su lengua, tradiciones y patrimonio cultural, así como el fortalecimiento del derecho a la consulta libre, previa e informada, con perspectiva de género y respeto a la diversidad cultural.

Fabiola Alanís destacó que estas acciones forman parte de la agenda de la Cuarta Transformación en Michoacán, que busca saldar deudas históricas con quienes han preservado la identidad del estado y del país.

Finalmente, la legisladora reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano de las comunidades indígenas: “Este informe no es un punto de llegada, sino de partida. El reconocimiento y la dignidad de los pueblos originarios es una causa que seguiremos defendiendo con firmeza y resultados”.