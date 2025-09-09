Asunción, Paraguay, 9 de septiembre de 2025.- Estudiantes del plantel Puruándiro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (Cecytem), obtuvieron cinco acreditaciones internacionales para competir en eventos científicos en Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú, tras su participación en el Segundo Encuentro Sudamericano de Ciencia y Tecnología.

Las y los alumnos del club de ciencia Enigma, mostraron su talento en esta justa, al presentar proyectos de corte ecológico y ciencias de la salud. Emiliano Jaimes Aguirre y Camila Méndez Saldaña ganaron la acreditación a Brasil, con el proyecto Sport Health, el cual es un suplemento energético y proteico, un snack de carne seca que proporciona a los atletas beneficios energéticos.

Mientras que, Mariela Camila Lara Parra y Ana Sofía Zavala Parra ganaron acreditación al mundial en Colombia con el proyecto Kundanii, que consiste en la utilización de un juego de materiales didácticos para la concientización sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Michoacán. Y Kanan Oil, proyecto de reutilización del aceite vegetal comestible para elaboración de veladoras aromáticas, creado por David Ariel Pérez Lemus, José Antonio Saldaña Vargas y Abril Ibarra Álvarez, ganó acreditación para Argentina.

El proyecto Pakárirí Arutsu, creado por Amy Sofía Ontiveros Juárez y Valeria Hernández Saldaña ganó acreditación a Chile, se trata de un prototipo que promueve el conocimiento, la valoración y preservación de las culturas, tradiciones y aportaciones de los pueblos originarios, mediante un juego de mesa tradicional de destreza mental llamado “Chilillo”.

“Nos sentimos muy contentos por los resultados obtenidos por los alumnos y sus asesores, estos logros son el resultado del trabajo que realizaron como equipo, la comunidad escolar aplaudimos y reconocemos este triunfo, con ello reafirmamos que formamos a jóvenes de clase mundial, bajo la dirección de Juan Carlos Velasco Procell, titular del subsistema educativo ”, refirió Alejandro Ortiz López, director del plantel.

Destacó que estos logros son resultado del trabajo en conjunto con los asesores Gustavo Arredondo Orozco, Artemio Lemus Ruiz y Daniel Méndez Vargas, quienes en todo momento trabajaron con ellos y fueron su guía en el transcurso de la competencia.

“Nuestro agradecimiento y reconocimiento especial a las madres y padres de familia por su apoyo invaluable, al presidente municipal Víctor Vázquez Tapia por el apoyo y a las autoridades educativas del Cecytem que hicieron lo posible para que nuestras y nuestros estudiantes nos representaran dignamente en Paraguay”, concluyó.

El evento que se celebró en Asunción, Paraguay del 30 de agosto al 7 de septiembre fue organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde participaron más de mil estudiantes de Latinoamérica.