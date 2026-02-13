Morelia, Mich.- Viernes 13 de febrero de 2026.- Tres incidentes de tránsito se registraron este viernes en distintos puntos de la ciudad de Morelia; uno de ellos dejó dos personas heridas, comentaron fuentes policiales y de rescate.

El primer hecho ocurrió durante la madrugada, a la orilla de la avenida Lomas de La Aldea, la cual conduce de Ciudad Industrial hacia el fraccionamiento Villas Oriente. Se trató de un auto que comenzó a incendiarse debido a un corto circuito. Su conductor, al ver el fuego salir del tablero, perdió el control del volante y la unidad cayó a un desnivel. Por fortuna no hubo personas lesionadas ni fallecidas y posteriormente los bomberos municipales sofocaron la lumbre.

El segundo caso se registró al amanecer y tuvo lugar sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, en la salida a Quiroga, justo a la altura de la colonia Niño Artillero. En el sitio, dos hombres resultaron lesionados tras un accidente de motocicleta, al parecer por derrape.

Automovilistas que circulaban por dicha vialidad reportaron el percance. Después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes atendieron a los afectados y los trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Por último, sobre Libramiento Sur, en el sentido de Casa Michoacán hacia el Parque Zoológico Benito Juárez, justo a la altura de la colonia Vista Bella, dos vehículos protagonizaron un choque por alcance.

Motopatrulleros atendieron la emergencia y no se reportaron personas lesionadas, únicamente con crisis nerviosa. Los agentes de vialidad se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.