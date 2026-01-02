Morelia, Michoacán, a 2 de enero de 2026.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, celebró la entrada en vigor del incremento del 13 por ciento al salario mínimo general, una medida que fortalece el ingreso de las y los trabajadores y reafirma el compromiso del gobierno de México con la justicia laboral y el bienestar de las familias.

A partir de este 1 de enero, el salario mínimo general pasó de 278.80 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento fue del 5 por ciento, alcanzando 440.87 pesos diarios, como parte de una política salarial responsable y con enfoque social, que beneficia de manera directa a más de 2.2 millones de personas trabajadoras en Michoacán.

Fabiola Alanís reconoció que este avance es resultado de una visión clara de justicia social y prosperidad compartida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que coloca al trabajo digno y bien remunerado como eje central del desarrollo del país y de Michoacán, donde más de 1.3 millones trabajadores y cerca de 900 mil mujeres trabajadoras tendrán un aumento de ingresos para ellas y sus familias.

“El aumento al salario mínimo es una muestra de que la transformación se traduce en hechos concretos. Hoy, más de 2.2 millones de personas trabajadoras y sus familias en Michoacán tienen mejores condiciones para vivir con mayor dignidad y seguridad”, afirmó.

La legisladora subrayó que esta política salarial ha demostrado que es posible mejorar el poder adquisitivo sin afectar la estabilidad económica, fortaleciendo el mercado interno y reduciendo las brechas de desigualdad y celebró que esta medida favorezca a todas las personas trabajadoras, en especial a las de más bajos ingresos.

“Cuando se gobierna pensando en las personas y no en los privilegios, los resultados llegan. Este incremento beneficia directamente a cientos de miles de hogares en Michoacán y contribuye a un México más justo”, señaló.

Finalmente, Fabiola Alanís reiteró su respaldo a las políticas laborales del gobierno federal y destacó que, desde el Congreso de Michoacán, se seguirá acompañando una agenda que garantice derechos, bienestar y oportunidades para todas y todos.