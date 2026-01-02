Morelia, Michoacán, a 2 de enero de 2026.- El presidente municipal, Julio Alberto Arreola, invitó a las familias de Pátzcuaro y visitantes de todo Michoacán a disfrutar de la Cabalgata de Reyes Magos, una tradición que año con año fortalece la unión familiar y mantiene viva la ilusión de niñas y niños.

Durante la presentación de esta actividad, realizada en coordinación con la Parroquia del Santuario de Guadalupe, el Gobierno de Pátzcuaro y la Secretaría de Turismo de Michoacán, se informó que esta celebración ha crecido de manera importante y, en ediciones anteriores, ha reunido a más de 30 mil asistentes a lo largo del recorrido.

Julio Arreola detalló que el lunes 5 de enero la actividad comenzará con la celebración de la Eucaristía a las 5:00 p.m. en el Santuario de Guadalupe. Al terminar la misa, los Reyes Magos harán su aparición para dar inicio a la cabalgata por las principales calles, con rumbo a la Plaza Vasco de Quiroga, donde se realizará el momento principal frente a las familias reunidas.

El alcalde destacó que el Gobierno Municipal brinda apoyo logístico para que esta tradición se realice con orden y seguridad, y reiteró que Pátzcuaro sigue recibiendo a visitantes en un ambiente familiar durante estas fechas, con atractivos como el nacimiento, la iluminación del Centro y espacios públicos que hoy disfrutan locales y turistas.

Asimismo, se recordó que, como parte de estas celebraciones, al día siguiente se compartirá la Rosca de Reyes en la Plaza Vasco de Quiroga (6:00 p.m.), en un convivio pensado especialmente para niñas y niños.

“Los esperamos con los brazos abiertos. Queremos que esta tradición siga llevando alegría a nuestras familias y a nuestras infancias”, expresó Julio Arreola.