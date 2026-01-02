Una explosión cimbró a la ciudad de Puebla el día de hoy, luego de que, un puesto de comida un tanque de gas LP explotara ante la presencia de decenas de comensales; los hechos ocurrieron en Agua Santa, a un costado del centro comercial Centro Sur, de la ciudad mencionada. Se reportan varias personas heridas por quemaduras.

#VIDEO | 🚨 Más de 10 heridos deja explosión de tanque de gas en taquería repleta de comensales.



Video redes sociales. pic.twitter.com/SatsrZGcPQ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 2, 2026

Se habla de entre diez y dieciséis personas heridas entre ellas como saldo de la explosión por acumulación de gas en un puesto de birria, ubicado en la unidad habitacional Agua Santa al sur de la ciudad.

Al lugar acudieron de inmediato los elementos de Protección Civil de la Ciudad, para qtender a los heridos, entre ellos por lo menos dos menores de edad.

Video y fotografías redes sociales