Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- Con el compromiso de mantener el diálogo abierto y brindar soluciones a las demandas del sector agrícola, el Gobierno de Michoacán, en coordinación con autoridades federales, sostuvo una mesa de trabajo con productores del campo agrupados en el Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNRC), luego de la movilización registrada esta mañana en el Centro Histórico de Morelia.

El encuentro se llevó a cabo en Palacio de Gobierno por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con la participación del secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Cuauhtémoc Ramírez Romero; el director de Gobernación, Salvador Vázquez Villa; y la titular de la Representación de la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México en Michoacán, María del Carmen Rodríguez.

Durante la reunión, los representantes del FNRC entregaron su pliego petitorio, en el que plantearon la necesidad de garantizar un precio fijo por tonelada de maíz y establecer un canal de comunicación directo con las autoridades federales del ramo, además de solicitar la instalación de una mesa de trabajo nacional con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía y el Servicio de Administración Tributaria.

En respuesta, el secretario Cuauhtémoc Ramírez Romero destacó que el Gobierno de Michoacán ha impulsado diversas acciones en materia de compensación y fortalecimiento al campo, y subrayó que se realizarán mesas estatales de seguimiento para atender los planteamientos de los productores, en coordinación con las dependencias federales correspondientes.

Asimismo, presentó las generalidades del programa federal “Sembrando Soberanía”, que contempla una tasa preferencial del 8.5 por ciento en créditos y cuya convocatoria de inscripción se abrirá próximamente, como una medida concreta para respaldar a las y los productores michoacanos.

Con este acuerdo, el Gobierno de Michoacán reafirma su disposición de mantener el diálogo permanente con el sector agrícola, fortalecer la cooperación institucional y trabajar por un campo más justo, productivo y sostenible.