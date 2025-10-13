Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- Comenzaron las máster class gratuitas realizadas por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (Ilatacc) en colaboración con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).

En el primer día de actividades, un amplio público, tanto cineastas como personas aficionadas al séptimo arte, escucharon a Edgar San Juan, productor, guionista, director y académico con más de 22 años de experiencia en la industria cinematográfica, que llegó a la ciudad en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

San Juan cuenta con amplia experiencia en el séptimo arte, coprodujo el largometraje “La Nana”, cinta que obtuvo en el Festival de Sundance los premios a Mejor Película y Mejor Actriz Extranjera y estuvo nominada en los Golden Globes a Mejor Película Extranjera.

Estuvo acompañado por Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich, y Juan Carlos Lazo, director del Ilatacc, y aprovechó el momento para reconocer el esfuerzo conjunto entre la institución y las autoridades por la descentralización del cine en México.

“Me siento privilegiado de compartir mi conocimiento y tratar de inspirar a los nuevos talentos, a los nuevos narradores, a las nuevas voces que van a tomar ese testigo para contar las historias del cine”, comentó San Juan.

La Cofilmich señaló que la Sectur Michoacán dirigida por Roberto Monroy García, está comprometida con el desarrollo y profesionalización del gremio cinematográfico del estado, además promueve las locaciones con las que cuenta “el alma de México”, y con la visita de estos cineastas de talla nacional e internacional, ayuda a visibilizar la riqueza que tiene el estado y fortalece el eslogan “lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”.

Estos encuentros continuarán hasta el 17 de octubre con la participación de Eduardo Valenzuela, Gareth y Molo Alcocer, Moisés Chiver y Antonio Riestra, a las 13:00 horas en las instalaciones del Ilatacc ubicadas en boulevard García de León 1001, en Morelia. Solo se debe realizar el registro en el siguiente link: www.cinemasters.mx